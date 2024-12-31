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Политика

«Фляга»: исполняющий полномочия главы Пензы сдал 36,6 литра крови

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Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов получил звание «Почетный донор России». Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Фляга»: исполняющий полномочия главы Пензы сдал 36,6 литра крови

«На декабрь 2024-го сдал 36,6 литра крови, фляга)», - сообщил Олег Денисов.

По его словам, не считая донорства во время службы в ВС РФ, впервые он сдал кровь в июне 2013 года и с тех пор сделал это еще 63 раза.

В мае прошлого года чиновник вступил в Регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

«Приятно быть полезным и здоровым!!! На достигнутом не остановлюсь. Продолжу сдавать кровь и советую поступать подобным образом всем, у кого есть возможность и желание», - отметил Олег Денисов.

Ранее временно исполняющий полномочия главы Пензы сообщил, что получил звание подполковника. Соответствующие погоны ему вручил военный комиссар региона Андрей Сурков. «В 2023 году отказался от брони и подписал контракт с МО РФ на пребывание в мобилизационном людском резерве ВС РФ», - прокомментировал Олег Денисов.

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Источник — фото 2 со страницы Олега Денисова
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