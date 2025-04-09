Сельчанин отсудил 80 000 рублей за обвинение в краже

09.04.2025 | 10:37

60-летний житель Неверкинского района, подвергшийся незаконному уголовному преследованию, потребовал через суд компенсацию морального вреда.

Индивидуальный предприниматель выкупил здание, при котором был гараж. Он посчитал, что имеет право на это помещение, и освободил его от вещей, которые там хранились. Однако собственник подал заявление о краже.

Мужчина вернул все имущество, но тем не менее разбирательство длилось 2 года, пока уголовное дело не было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Предприниматель потребовал от Минфина РФ в лице Управления Федерального казначейства России по Пензенской области 500 000 рублей. Он указал, что был убежден в своей невиновности, пока находился в статусе сначала обвиняемого, а затем подсудимого, и от этого испытывал нравственные страдания.

Суд принял во внимание, что кража, по подозрению в которой задержали бизнесмена, - преступление небольшой тяжести, к гражданину не применялись меры пресечения и процессуального принуждения. В итоге требования были удовлетворены частично: в его пользу взыскано 80 000 рублей.

«Решение в законную силу не вступило», - уточнили в пресс-службе Неверкинского районного суда.