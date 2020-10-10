Пензенцам рекомендовали не носить маску на улице

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили жителям области о правилах ношения медицинских масок.
Использование средств индивидуальной защиты считается, как и частое мытье рук, мерой профилактики коронавирусной инфекции. Однако ношение маски не снизит риск инфицирования, если не соблюдать определенные правила.
Ее необходимо использовать в помещениях, общественном транспорте, при контакте с людьми с признаками респираторной инфекции или заразившимися COVID-19. При этом маску следует менять каждые 2-3 часа.
Носить ее на безлюдных открытых пространствах нецелесообразно, отметили в ведомстве.
Правильно надетое медицинское изделие закрывает нос и рот, плотно прилегая к коже. Вшитое крепление должно быть прижато к переносице, складки маски расправлены.
Сразу после использования средство защиты следует аккуратно снять, не дотрагиваясь до поверхности, закрывавшей лицо, выбросить в урну и обработать руки антисептиком или вымыть.
Повторно использовать маску недопустимо.
Пренебрежение масочно-перчаточным режимом указали в числе причин роста заболеваемости коронавирусом. Соблюдение норм в магазинах и торговых центрах Пензы будут контролировать дважды в неделю.
«Продавец вправе отказать в обслуживании потребителя без средств индивидуальной защиты. Граждане, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, могут быть привлечены к административной ответственности», - добавили в пресс-службе мэрии.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Продавец вправе отказать в обслуживании потребителя без средств индивидуальной защиты
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