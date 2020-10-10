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Общество

Пензенцам рекомендовали не носить маску на улице

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В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили жителям области о правилах ношения медицинских масок.

Использование средств индивидуальной защиты считается, как и частое мытье рук, мерой профилактики коронавирусной инфекции. Однако ношение маски не снизит риск инфицирования, если не соблюдать определенные правила.

Ее необходимо использовать в помещениях, общественном транспорте, при контакте с людьми с признаками респираторной инфекции или заразившимися COVID-19. При этом маску следует менять каждые 2-3 часа.

Носить ее на безлюдных открытых пространствах нецелесообразно, отметили в ведомстве.

Правильно надетое медицинское изделие закрывает нос и рот, плотно прилегая к коже. Вшитое крепление должно быть прижато к переносице, складки маски расправлены.

Сразу после использования средство защиты следует аккуратно снять, не дотрагиваясь до поверхности, закрывавшей лицо, выбросить в урну и обработать руки антисептиком или вымыть.

Повторно использовать маску недопустимо.

Пренебрежение масочно-перчаточным режимом указали в числе причин роста заболеваемости коронавирусом. Соблюдение норм в магазинах и торговых центрах Пензы будут контролировать дважды в неделю.

«Продавец вправе отказать в обслуживании потребителя без средств индивидуальной защиты. Граждане, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, могут быть привлечены к административной ответственности», - добавили в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Продавец вправе отказать в обслуживании потребителя без средств индивидуальной защиты

——

На каком основании? Беспредел правовой с барановирусом продолжается

Гость||

penzainform.ru писал(a):

маску следует менять каждые 2-3 часа.
Кто не поменяет через 3 часа - штраф тыща! А кто не поменяет и через 5 - арест от 3 суток

Гость||

Согласен с первым комментарием

Гость||

Гость писал(a):

Продавец вправе отказать в обслуживании потребителя без средств индивидуальной защиты

——

На каком основании? Беспредел правовой с барановирусом продолжается

Беззаконие!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Носить ее на безлюдных открытых пространствах нецелесообразно
Вот это открытие, японский городовой. На эти маски и так большинство людей забили.

Стадо мыслит актуально

Гость||

Гость писал(a):

На каком основании? Беспредел правовой с барановирусом продолжается

Беззаконие!

Кин дза дза. Одеть всем намордники и радоваться, радоваться.

Гость||

Уже немало сказано о том, что из-за непродуманных карантинных мер в России могут прекратить работу около 3 миллионов предпринимателей. Миллионы граждан оказались без работы. Главное же – здоровье нации. Академик Сергиев говорит по этому поводу: «Наибольшей ошибкой региональных властей стал запрет на прогулки, закрытие парков и скверов, что негативно сказывается на здоровье детей, престарелых и хронических больных. Для последних стала практически недоступной необходимая медицинская и лекарственная помощь. Последствия этой непродуманной акции ещё скажутся обострениями, а возможно и избыточной смертностью в группах риска, таких как онкологические больные, больные диабетом и другой серьезной хронической патологией, что будет несопоставимо с регистрируемыми смертями от COVID-19...».

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