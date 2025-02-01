Пензенцы смогут по пятницам проверить кожу и грудь у онколога

01.02.2025 | 11:54

В Пензенской области продолжается реализация проекта «Онкодесант», цель которого - своевременное выявление злокачественных новообразований.

Каждую пятницу желающие смогут проверить состояние кожи и груди в областном онкологическом клиническом диспансере.

Пациентов проверят на рак молочной железы и кожи, наличие меланом и другие патологии. При подозрении на наличие злокачественных новообразований им будет назначено дообследование.

«Для записи на прием нужно позвонить по телефону 8(937) 422-64-54 в будние дни с 13:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис», - предупредили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее стало известно, что желающие могут пройти комплексное обследование на площадке центра здоровья - сделать дерматоскопию и получить консультацию онколога. Акция проводится по пятницам 7, 14, 21, 28 февраля; 7, 14, 21, 28 марта с 12:00 до 15:00 на 2-м этаже здания Пензенского автовокзала (ул. Луначарского, 1а).