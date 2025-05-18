В Пензенской области ожидают усиление ветра

18.05.2025 | 09:38

В воскресенье, 18 мая, в Пензенской области ожидается усиление ветра. По данным регионального ГУ МЧС России, это произойдет в ближайшие 1-3 часа.

Порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Ожидается, что такая скорость сохранится и вечером.

В МЧС порекомендовали пензенцам не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, держаться от них подальше. Запрещено приближаться к оборванным проводам.

Также 18 мая в области ожидается умеренная гроза.

22 ноября прошлого года из-за ураганного ветра весь Заречный остался без холодной воды. Порывы оборвали воздушные линии электропередачи и обесточили очистные сооружения.