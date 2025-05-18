Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 19 мая

В понедельник, 19 мая, синоптики Приволжского УГМС ожидают в Пензенской области дождливую погоду.
Ночью в регионе местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура опустится до +8…+13 градусов.
Утром будет около +15, вероятны осадки. Днем прогнозируется переменная облачность, местами ожидается дождь, гроза.
Порывы юго-западного ветра достигнут 8-13 м/с. Воздух прогреется до +17…+22 градусов.
Синоптики предупредили, что в начале предстоящей недели регион окажется под влиянием атмосферного фронта. Он принесет дожди различной степени интенсивности и порывистый ветер.
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