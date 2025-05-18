В Пензе на ремонт ряда улиц хотят потратить 140 млн рублей

18.05.2025 | 13:07

В Пензе ищут подрядчика для ремонта ряда улиц. Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена работ - 140 млн 176 тыс. рублей.

Специалистам предстоит отремонтировать проезжую часть и тротуар на улицах Злобина, Сердобской, Тухачевского, а также на отрезке от улицы Большой Арбековской до Ладожской. Стоимость работ - 59 млн 168 тыс. рублей.

Дорогу обновят на Красной (от улицы Кураева до Карла Маркса), Володарского (от Максима Горького до Карла Маркса), на улицах Калинина и Гагарина. На ремонт готовы потратить 81 млн 5 тыс. рублей.

Работы планируют закончить к сентябрю 2025-го.

В Пензе состояние проезжей части регулярно проверяют сотрудники полиции. Так, в апреле они обнаружили несколько серьезных нарушений на улице Красной. Речь идет о ямах, которые создавали аварийную ситуацию. Возбуждено дело об административном правонарушении на основании ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).