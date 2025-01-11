Сетевое издание|18+|Суббота|11 янв 2025|17:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Кардиолог: Работать за компьютером и смотреть телевизор следует стоя

Печать
Telegram

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний напрямую связан с тем, сколько времени человек проводит в положении сидя.

Об этом рассказала врач-кардиолог Пензенского областного врачебно-физкультурного диспансера Надежда Корнеева. Ее рекомендации размещены на сайте регионального минздрава.

По ее словам, чем меньше сидеть, тем больше пользы будет не только для сердца, но и для всего организма в целом. В частности, физическая активность помогает предотвратить появление избыточного веса, сокращает риск диабета, улучшает кровообращение и способствует снижению уровня холестерина в крови.

«Существует несколько простых способов проводить меньше времени сидя. Проводите рабочие встречи на ходу, а не за столом. Работайте за компьютером стоя и делайте перерывы для зарядки, например коротких прогулок или упражнений на растяжку. Дома смотрите телевизор стоя. Это занятие можно даже совмещать с глажкой или мытьем посуды. Когда читаете газету и проверяете почту в смартфоне, встаньте или походите по дому», - рекомендовала кардиолог.

Также Надежда Корнеева рекомендовала использовать счетчик шагов - портативный или в виде приложения в смартфоне. Устройство поможет оценить физическую активность.

Врач предупредила, что для людей, уже имеющих проблемы с сердцем, рекомендации несколько отличаются. За ними следует обратиться к терапевту или спортивному врачу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте