Кардиолог: Работать за компьютером и смотреть телевизор следует стоя

11.01.2025 | 11:17

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний напрямую связан с тем, сколько времени человек проводит в положении сидя.

Об этом рассказала врач-кардиолог Пензенского областного врачебно-физкультурного диспансера Надежда Корнеева. Ее рекомендации размещены на сайте регионального минздрава.

По ее словам, чем меньше сидеть, тем больше пользы будет не только для сердца, но и для всего организма в целом. В частности, физическая активность помогает предотвратить появление избыточного веса, сокращает риск диабета, улучшает кровообращение и способствует снижению уровня холестерина в крови.

«Существует несколько простых способов проводить меньше времени сидя. Проводите рабочие встречи на ходу, а не за столом. Работайте за компьютером стоя и делайте перерывы для зарядки, например коротких прогулок или упражнений на растяжку. Дома смотрите телевизор стоя. Это занятие можно даже совмещать с глажкой или мытьем посуды. Когда читаете газету и проверяете почту в смартфоне, встаньте или походите по дому», - рекомендовала кардиолог.

Также Надежда Корнеева рекомендовала использовать счетчик шагов - портативный или в виде приложения в смартфоне. Устройство поможет оценить физическую активность.

Врач предупредила, что для людей, уже имеющих проблемы с сердцем, рекомендации несколько отличаются. За ними следует обратиться к терапевту или спортивному врачу.