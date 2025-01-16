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Общество

Стоматолог рекомендовал поменьше разговаривать на морозе

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Зимой следует обращать особое внимание на состояние зубов, так как холод увеличивает их чувствительность. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт Павел Лысенков.

«Все ткани нашего организма имеют физическое свойство сжиматься на холоде и расширяться в тепле. Поэтому перепады температуры приводят к появлению микротрещин на поверхности эмали зубов», - пояснил эксперт.

Он отметил, что на холоде уменьшается количество слюны, которая является естественным барьером для защиты эмали. Поэтому при минусовых температурах не следует много разговаривать на улице, так как это приводит к травмам эмали и пересыханию слизистой оболочки полости рта.

Стоматолог также предупредил, что риск повреждений особенно возрастает при употреблении на морозе горячих напитков. Впрочем, и холодные, особенно газированные напитки негативно влияют на здоровье зубов.

Павел Лысенков напомнил, что при любых признаках чувствительности зубов следует как можно быстрее обратиться к стоматологу. Специалист проведет диагностику и назначит лечение, а также подберет профилактические и гигиенические средства для применения в домашних условиях.

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Источник — фото pxhere.com
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