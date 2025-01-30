Онколог: Не всякая родинка перерождается в опухоль

30.01.2025 | 08:37

Широко распространенное мнение о том, что родинки со временем превращаются в опухоли, - всего лишь миф. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-онколог Мария Заболотная.

По ее словам, действительно, новообразования кожи - это самые частые опухоли. Однако все они, за исключением меланомы, эффективно лечатся хирургическим путем или иными способами.

«Меланома - чаще всего это не бывшая родинка, как уверены многие. Вероятность перерождения таких образований в злокачественную опухоль существует, но чаще речь идет о больших врожденных невусах (размеры которых превышают 20 см)», - пояснила специалист.

Мария Заболотная обратила внимание на то, что чаще всего меланома возникает на чистом участке кожи. Поэтому следует обращать внимание на образования больше 6 мм, которых раньше не было. Прежде всего это касается пожилых людей: у них по норме вообще не должно появляться новых родинок.

«Если человек заметил на себе асимметричное образование с неровными краями, пятнистое, кровоточащее и быстрорастущее, то есть повод показать его онкологу», - резюмировала онколог.