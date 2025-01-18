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Общество

Врач: Эпизодическое переедание может перейти в хроническое

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Переедание имеет тенденцию переходить из эпизодического в хроническое, особенно после долгих праздников с обильными застольями. Если на первой стадии человеку грозит лишь временное расстройство пищеварительной системы, то на второй может возникнуть ряд серьезных заболеваний.

Врач-гастроэнтеролог пензенской поликлиники № 1 Анастасия Акжигитова рассказала, что происходит с организмом от гастрономических излишеств.

«Самое очевидное последствие регулярного переедания, от которого сегодня страдает почти весь мир, - это ожирение. При переедании страдает весь кишечный тракт. В итоге - гастрит с пониженной кислотностью, холецистит, хронический панкреатит. Также регулярное переедание негативно воздействует на эндокринную и сердечно-сосудистую системы и может вызывать нарушение обмена веществ, аритмию, артериальную гипертензию, стенокардию. Переедание неизбежно сказывается на состоянии кожи, на которой появляются прыщи, угри», - перечислила последствия неумеренного поглощения пищи гастроэнтеролог.

Она опровергла распространенное мнение о пользе разгрузочного дня или жесткой диеты после переедания. По словам Анастасии Акжигитовой, эффект будет обратным, так как переедание - уже само по себе стресс, а строгая диета только усугубит его.

Оптимальный вариант - регулярное питание с балансом жиров, углеводов, соли и белков. Помогут устранить последствия переедания и физические нагрузки: плавание в бассейне, пешие прогулки, фитнес, занятия со скакалкой или массажным обручем для похудения.

Если решить проблему не удается, это уже считается признаком нарушения пищевого поведения. В таком случае следует обратиться к специалисту, подытожила эксперт.

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Источник — фото pxhere.com
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