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Общество

Кузнецк оказался в лидерах по числу ВИЧ-инфицированных

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В воскресенье, 18 мая, в день памяти умерших от СПИДа, клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина опубликовала число ВИЧ-инфицированных в Пензенской области.

На 1 мая этого года в регионе проживало 4 568 человек с таким статусом. Среди наиболее пораженных назвали Кузнецк (заболеваемость 603,2 на 100 тыс. населения), Сердобский (453,9 на 100 тыс. населения), Кузнецкий районы (418,1 на 100 тыс. населения).

В Пензе заболеваемость составляет 400 на 100 тыс. человек.

«Самая многочисленная возрастная группа ВИЧ-инфицированных - от 40 до 49 лет, 32 человека выявлено за 4 месяца 2025 года», - отметили в медучреждении.

Основным путем заражения остается гетеросексуальный.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области, по данным на 1 ноября 2024 года, насчитывалось 4 524 ВИЧ-инфицированных (без учета Заречного и учреждений ФСИН).

Специалисты призвали жителей региона регулярно проверять собственный статус. Сделать это можно в Центре профилактики и борьбы со СПИД на проспекте Победы, 122, в Пензе с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.

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