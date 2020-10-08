Озвучены причины роста числа зараженных в Пензенской области

08.10.2020 | 12:19

На совещании в региональном правительстве в четверг, 8 октября, чиновники назвали причины роста числа жителей Пензенской области, зараженных коронавирусом.

Среди них: «значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимптомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима».

Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм решено усилить, интенсивность санитарной обработки мест массового скопления людей повысить.

Особое внимание надо уделить торговым сетям, подчеркнул и. о. губернатора Николай Симонов. Начальник управления рынка продовольствия и лицензирования регионального минсельхоза Нина Богач заверила, что в каждом муниципальном образовании уже составлены графики мониторинга крупных торговых центров относительно исполнения требований.

Также было принято решение активизировать работу по выдаче предписаний на обязательное соблюдение режима самоизоляции лицами из контактной группы: если кто-то в семье заразился, другие ее члены не должны ходить на учебу или работу, уточнили в пресс-службе областного правительства.

По данным на 8 октября, в Пензенской области за последние сутки зарегистрировали 105 зараженных. Их общее число достигло 11 660.

Накануне Центр политической конъюнктуры России опубликовал результаты анализа распространения пандемии. В Сурском крае за период с 22 сентября по 6 октября прирост новых случаев COVID-19 составил 12,8%. За это время было официально зафиксировано 1 300 зараженных.