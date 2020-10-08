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Общество

Озвучены причины роста числа зараженных в Пензенской области

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На совещании в региональном правительстве в четверг, 8 октября, чиновники назвали причины роста числа жителей Пензенской области, зараженных коронавирусом.

Среди них: «значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимптомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима».

Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм решено усилить, интенсивность санитарной обработки мест массового скопления людей повысить.

Особое внимание надо уделить торговым сетям, подчеркнул и. о. губернатора Николай Симонов. Начальник управления рынка продовольствия и лицензирования регионального минсельхоза Нина Богач заверила, что в каждом муниципальном образовании уже составлены графики мониторинга крупных торговых центров относительно исполнения требований.

Также было принято решение активизировать работу по выдаче предписаний на обязательное соблюдение режима самоизоляции лицами из контактной группы: если кто-то в семье заразился, другие ее члены не должны ходить на учебу или работу, уточнили в пресс-службе областного правительства.

По данным на 8 октября, в Пензенской области за последние сутки зарегистрировали 105 зараженных. Их общее число достигло 11 660.

Накануне Центр политической конъюнктуры России опубликовал результаты анализа распространения пандемии. В Сурском крае за период с 22 сентября по 6 октября прирост новых случаев COVID-19 составил 12,8%. За это время было официально зафиксировано 1 300 зараженных.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Отсутствие здравого смысла и стадный инстинкт.

Гость||

Какой рост объемов тестирования? Сестра заболела, тест бесплатно берут только у 65+. Платно с признаками ОРВИ тоже не берут.

Гость||

Празднования Дня города и прочая ненужная тусовка. А предстоит ещё ярмарка, которую идиоты разрешают.

Гость||

Тесты не берут-100 процентов, болел ребёнок,сказали нет смысла,это ОРВ,у друзей заболел супруг,обоняние и осязание потеряно,температура шпарит,тесты берут,сказали ,после 65+,ни одного члена семьи на карантин не посадили!

Гость||

"...если кто-то в семье заразился, другие ее члены не должны ходить на учебу или работу". На каком основании? Больничный?

Гость||

Тесты не берут и никуда не дозвониться!! Диагноз орви по телефону, и лечение так же!

Гость||

Контролеры ходят из дома в дом с проверкой электросчетчиков, совещания бесконечные.

Гость||

Уже месяц нельзя записаться к терапевту, прием в порядке очереди, что увеличивает время ожидания у кабинета. Людям создали удобную возможность заражения. Минздрав совсем не работает.

Гость||

Гость писал(a):

Уже месяц нельзя записаться к терапевту, прием в порядке очереди, что увеличивает время ожидания у кабинета. Людям создали удобную возможность заражения. Минздрав совсем не работает.
Как раз работает, смертность год от года всё выше.

Гость||

Вчера друг умер от этой заразы, где статистика по смертям?

Гость||

Продолжайте уничтожать общественный транспорт и закрывать маршруты!

Гость||

Гость писал(a):

Какой рост объемов тестирования? Сестра заболела, тест бесплатно берут только у 65+. Платно с признаками ОРВИ тоже не берут.
Во Во. Брат болел ковидом, тест тоже не взяли под предлогом, что берут только у беременных и тем кому больше 65. Вся эта статистика лажа. Ходите в масках, люди, хотя бы в автобусах и маршрутках.

Гость||

Гость писал(a):

Вчера друг умер от этой заразы, где статистика по смертям?
Напишут, что он умер от какой-нибудь гипертензии.

Гость||

Не верьте им они все врут. Всем здоровья и удачи

Гость||

Моё мнение, власть не делает ничего, кроме как толдычит про маски. Кто нибудь видел дезинфекции общественных мест, остановок. Кто проверяет дезинфицируют ли общественный транспорт и чем дезиныицируют? Не делают элементарных вещей, зато говорят "сидите дома" . Люди может бы готовы посидеть дома, но государство никак их не поддержит.но коммуналку, налоги и все остальное государство требует оплатить. На какие средства если не работать, а сидеть дома? Причём с уровнем зарплат в Пензе денег скоро на хлеб и воду у людей не останется средств.

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Имя: Гость
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