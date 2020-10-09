В больнице имени Н. Н. Бурденко установили кислородную станцию

09.10.2020 | 09:37

В Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко установили первую в регионе кислородную компрессорную станцию.

Оборудование, изготовленное одним из местных производственных объединений, предназначено для лечения зараженных коронавирусной инфекцией и оказания помощи пациентам хирургического профиля.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, комплексная автономная система может бесперебойно поставлять более 26 кубических метров кислорода в час. Этот объем не только покрывает потребности медучреждения, но и позволяет создать запас.

«Новая коронавирусная инфекция заставила пензенские предприятия пересмотреть свои подходы и сделать такое оборудование, которое никогда не производилось на территории области», - отметил врио министра промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Он подчеркнул, что пензенские предприятия поставляют подобное оборудование и в другие регионы, что говорит о его качестве и конкурентоспособности.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области начали изготавливать дезинфекционные тоннели. Один из них установили в государственной резиденции Президента РФ Владимира Путина, расположенной в усадьбе Ново-Огарево. Есть такой и в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко.