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Общество

В больнице имени Н. Н. Бурденко установили кислородную станцию

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В Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко установили первую в регионе кислородную компрессорную станцию.

Оборудование, изготовленное одним из местных производственных объединений, предназначено для лечения зараженных коронавирусной инфекцией и оказания помощи пациентам хирургического профиля.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, комплексная автономная система может бесперебойно поставлять более 26 кубических метров кислорода в час. Этот объем не только покрывает потребности медучреждения, но и позволяет создать запас.

«Новая коронавирусная инфекция заставила пензенские предприятия пересмотреть свои подходы и сделать такое оборудование, которое никогда не производилось на территории области», - отметил врио министра промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Он подчеркнул, что пензенские предприятия поставляют подобное оборудование и в другие регионы, что говорит о его качестве и конкурентоспособности.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области начали изготавливать дезинфекционные тоннели. Один из них установили в государственной резиденции Президента РФ Владимира Путина, расположенной в усадьбе Ново-Огарево. Есть такой и в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Отопление пора включать

Гость||

Чего то не хватает?, больной что вам не хватает?, кислороду ...ба!, надо срочно ставить кислородную станцию.

Гость||

Интересно, пнемокок уже поселился в ней или нет?

Гость||

При дыхательной недостаточности не забудь этот вопрос задать

Имя: Гость
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