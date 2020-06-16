В резиденции Президента РФ появился дезинфекционный туннель из Пензы

16.06.2020 | 17:21

В государственной резиденции Президента РФ Владимира Путина, расположенной в усадьбе Ново-Огарево (Одинцовский район Московской области), установлен дезинфекционный туннель с надписью «Сделано в Пензе».

Одно из пензенских предприятий приступило к производству такой продукции в мае 2020 года.

С помощью туннеля можно в массовом порядке обрабатывать персонал организации, посетителей, клиентов. Дезинфекция проводится при помощи антисептика, распыленного до мелкодисперсного состояния на тело человека, зашедшего в тоннель. Систему активируют датчики движения.

Оборудование уже установлено в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. Оно находится в шлюзе при выходе из «красной зоны» медучреждения, куда в настоящее время привозят из всех районов региона тяжелых пациентов с пневмонией.

Представители резиденции Президента РФ связались с менеджерами завода-изготовителя новинки. Представители предприятия поставили и установили оборудование быстрее, чем если бы пришлось заказывать его за рубежом.

«Пензенский завод не просто выполнил задачу, но и обеспечил безопасность первого лица государства и всех, кто его посещает», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности Пензенской области.