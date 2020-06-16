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Экономика

В резиденции Президента РФ появился дезинфекционный туннель из Пензы

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В государственной резиденции Президента РФ Владимира Путина, расположенной в усадьбе Ново-Огарево (Одинцовский район Московской области), установлен дезинфекционный туннель с надписью «Сделано в Пензе».

Одно из пензенских предприятий приступило к производству такой продукции в мае 2020 года.

С помощью туннеля можно в массовом порядке обрабатывать персонал организации, посетителей, клиентов. Дезинфекция проводится при помощи антисептика, распыленного до мелкодисперсного состояния на тело человека, зашедшего в тоннель. Систему активируют датчики движения.

Оборудование уже установлено в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. Оно находится в шлюзе при выходе из «красной зоны» медучреждения, куда в настоящее время привозят из всех районов региона тяжелых пациентов с пневмонией.

Представители резиденции Президента РФ связались с менеджерами завода-изготовителя новинки. Представители предприятия поставили и установили оборудование быстрее, чем если бы пришлось заказывать его за рубежом.

«Пензенский завод не просто выполнил задачу, но и обеспечил безопасность первого лица государства и всех, кто его посещает», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

О таком надо молчать и стыдиться всю жизнь.

Гость||

Значит не с чемоданом, а с туннелем ездил в Москву))) и теперь имеет моральное право)))

Гость||

отсутствовал на освещении храма?

Гость||

То есть эта приблуда тупо обливает человека с ног до головы антисептиком. Не думаю, что это ноу хау пойдёт на пользу причёске и костюму президента.

Гость||

За такие тоннели,кто придумал их делать самому прочистить тоннель.

Гость||

Сколько денег огребли ?

Гость||

Что вы поносите доброе дело? Что в этом туннеле плохого? Люди трудились, думали, создавали, испытывали. А вы лишь языками молотите да злобой свою брызгаете. Зависть вас съедает. Стыдно!

Гость||

дефикационная кабина из Пензы))

Гость||

18:10 потрезвей неделю и попробуй подумать головой, может поймёшь очевидное на старости лет

Гость||

Гость писал(a):

Что вы поносите доброе дело? Что в этом туннеле плохого? Люди трудились, думали, создавали, испытывали. А вы лишь языками молотите да злобой свою брызгаете. Зависть вас съедает. Стыдно!
Стыдно за принцип автомойки из древнего фильма "Бриллиатовая рука".

Гость||

18:40: Стыдно быть злым и ненавистным ко всему и ко всем! Сразу виден комплекс неполноценности, приобретённый в детстве и неисправленный в зрелости.

Гость||

Гость писал(a):

То есть эта приблуда тупо обливает человека с ног до головы антисептиком. Не думаю, что это ноу хау пойдёт на пользу причёске и костюму президента.
Гробят аллергиков и астматиков.

Гость||

18:21 дурачок протрезвей, путаешься во времени и пространстве

Гость||

Хорошо если такое оборудование появится в других больницах!Молодцы!

Гость||

18:22: оскорбление не доказывает истины. И к тому же я дама.

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Имя: Гость
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