В Пензе стало известно о планах владельцев ресторана «Засека»

08.10.2020 | 08:58

Один из известнейших ресторанов города, ставший его символом, был уничтожен огнем во вторник, 6 октября. О перспективах возрождения комплекса сообщила «Улица Московская».

«Владельцы ресторана Сергей Жулябин и Андрей Ермонин намерены восстановить ресторан «Засека» в том виде, в котором он существовал все последние годы. «Улица Московская» желает им найти силы и средства для выполнения этой миссии», - написал главный редактор «УМ» Валентин Мануйлов.

Ресторан загорелся вечером 6 октября. В момент ЧП в заведении были посетители и персонал. В 19:20 сработала пожарная сигнализация. Люди покинули помещения и увидели, что крыша здания полыхает. Снимки и видео, запечатлевшие бушующее пламя, заполонили паблики в соцсетях.

Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной инцидента. По предварительной версии, она связана с вентиляционной системой.

Здание ресторана, выполненное преимущественно из дерева, считалось историческим, уникальным. Оно было построено в 1977 году. Пожар в знаковом для пензенцев месте огорчил жителей как областного центра, так и других населенных пунктов.