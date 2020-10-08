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Общество

В Пензе стало известно о планах владельцев ресторана «Засека»

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Один из известнейших ресторанов города, ставший его символом, был уничтожен огнем во вторник, 6 октября. О перспективах возрождения комплекса сообщила «Улица Московская».

«Владельцы ресторана Сергей Жулябин и Андрей Ермонин намерены восстановить ресторан «Засека» в том виде, в котором он существовал все последние годы. «Улица Московская» желает им найти силы и средства для выполнения этой миссии», - написал главный редактор «УМ» Валентин Мануйлов.

Ресторан загорелся вечером 6 октября. В момент ЧП в заведении были посетители и персонал. В 19:20 сработала пожарная сигнализация. Люди покинули помещения и увидели, что крыша здания полыхает. Снимки и видео, запечатлевшие бушующее пламя, заполонили паблики в соцсетях.

Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной инцидента. По предварительной версии, она связана с вентиляционной системой.

Здание ресторана, выполненное преимущественно из дерева, считалось историческим, уникальным. Оно было построено в 1977 году. Пожар в знаковом для пензенцев месте огорчил жителей как областного центра, так и других населенных пунктов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Жителей огорчил или административный корпус?

Гость||

Ну храм же построили за счёт бюджета и это восстановят.

Гость||

Слишком много Жулябина в Пензе... Из-за него Иван огорчается...

Гость||

Улица Московская» желает им найти силы и средства для выполнения этой миссии», - написал главный редактор «УМ» Валентин Мануйлов.

Валя только желает, помог бы материально. Или приехал на пепелище убрать сгоревшие бревна. Гляди после восстановления кормили бы Валю бесплатно.

Имя: Гость
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