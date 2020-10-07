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Происшествия

Названа предварительная причина пожара в «Засеке»

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В среду, 7 октября, начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов сообщил подробности и предварительную причину пожара, случившегося накануне в ресторане «Засека».

По его словам, в 19:00 один из представителей обслуживающего персонала вышел во двор покурить и обратил внимание на вентиляционную шахту, откуда шел черный дым. Он подумал, что готовят пищу на открытом огне.

В 19:20 в здании сработала система оповещения об эвакуации (она была исправна), сразу же была дана команда всем покинуть помещения. Вышли и представители обслуживающего персонала, и гости - всего 47 человек. Они увидели, что горит кровля ресторана.

Как оказалось, задымление произошло в районе кухни на цокольном этаже.

Сигнал о возгорании на улице Совхоз-техникум, 55, поступил в 19:38. Когда первые пожарные прибыли на место, огнем была охвачена площадь в 600 кв. м из 800. В общем в ликвидации возгорания принимали участие 53 человека личного состава, 20 единиц техники.

К 21:00 пожар локализовали, к 22:13 ликвидировали открытое горение.

«Здание 5-й степени огнестойкости. Деревянный дом, если его не тушить, горит ровно 15 минут», - уточнил Сергей Козлов.

Он сообщил, что причин может быть много, одна из предполагаемых, предварительно, связана с вентиляционной системой. Истинная причина в настоящее время устанавливается.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в 19:00 один из представителей обслуживающего персонала вышел во двор покурить и обратил внимание на вентиляционную шахту, откуда шел черный дым. Он подумал, что готовят пищу на открытом огне.
Нет,это значило,что папу римского пока не выбрали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

предварительно, связана с вентиляционной системой
Ну и где названа предварительная причина? Он всего лишь сказал, что возгорание произошло где то на территории ресторана, не более.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Здание 5-й степени огнестойкости. Деревянный дом, если его не тушить, горит ровно 15 минут», - уточнил Сергей Козлов.
Робят да вы чего пишете, вас же посодют...

"Пятая степень

Самый низкий порог к огнестойкости и скорости распространения огня. Такие сооружения не предполагают постоянного наличия людей, они не предназначены для хранения горючих и взрывоопасных материалов и для использования в них электроприборов."

Гость||

Гость писал(a):

Робят да вы чего пишете, вас же посодют...

"Пятая степень

Самый низкий порог к огнестойкости и скорости распространения огня. Такие сооружения не предполагают

Где вы эту ерунду вычитываете...

Гость||

Перетоп?

Гость||

Очень жаль. Красивое было место. Правда, дорогое....

Имя: Гость
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