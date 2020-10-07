Названа предварительная причина пожара в «Засеке»

07.10.2020 | 11:12

В среду, 7 октября, начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов сообщил подробности и предварительную причину пожара, случившегося накануне в ресторане «Засека».

По его словам, в 19:00 один из представителей обслуживающего персонала вышел во двор покурить и обратил внимание на вентиляционную шахту, откуда шел черный дым. Он подумал, что готовят пищу на открытом огне.

В 19:20 в здании сработала система оповещения об эвакуации (она была исправна), сразу же была дана команда всем покинуть помещения. Вышли и представители обслуживающего персонала, и гости - всего 47 человек. Они увидели, что горит кровля ресторана.

Как оказалось, задымление произошло в районе кухни на цокольном этаже.

Сигнал о возгорании на улице Совхоз-техникум, 55, поступил в 19:38. Когда первые пожарные прибыли на место, огнем была охвачена площадь в 600 кв. м из 800. В общем в ликвидации возгорания принимали участие 53 человека личного состава, 20 единиц техники.

К 21:00 пожар локализовали, к 22:13 ликвидировали открытое горение.

«Здание 5-й степени огнестойкости. Деревянный дом, если его не тушить, горит ровно 15 минут», - уточнил Сергей Козлов.

Он сообщил, что причин может быть много, одна из предполагаемых, предварительно, связана с вентиляционной системой. Истинная причина в настоящее время устанавливается.