В Саловке горящий дом тушили 17 пожарных

27.05.2025 | 15:11

Во вторник, 27 мая, в селе Саловка Пензенского района загорелся жилой дом площадью 150 кв. м.

Сигнал о пожаре на улице Советской поступил дежурному в 12:58. На тушение огня прибыли 17 человек. Использовалось 4 единицы пожарной техники.

«Погибших, пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили: необходимо следить за состоянием проводки и исправностью электрооборудования, включать приборы в сеть лишь перед непосредственным использованием и не оставлять их без присмотра.

26 мая в Нижнем Ломове вспыхнула крыша 2-этажного дома на улице Володарского. Огонь охватил площадь 100 кв. м. На ликвидацию пожара привлекли 15 человек и 5 единиц техники.

В тот же день произошел пожар в пензенской многоэтажке, расположенной в Электрическом проезде. Пожарные эвакуировали 30 человек.