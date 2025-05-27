В Пачелмском районе сварщик спалил чужой дом

27.05.2025 | 18:49

В Пачелмском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного после пожара.

ЧП случилось 17 июля 2024 года в селе Решетино. 37-летний мужчина менял газовое оборудование в частном доме и занимался сваркой.

«Не обеспечив соблюдение необходимых мер безопасности, сварщик допустил воздействие источника повышенных температур на незащищенные конструкции домовладения потерпевших, из-за чего возник пожар, в результате которого жилое помещение полностью сгорело», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Хозяевам дома был нанесен ущерб более чем на 7 млн рублей.

Сварщика обвинили в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба. Уголовное дело направлено в суд.