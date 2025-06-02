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Происшествия

В Лунинском районе из-за удара молнии случился пожар

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В воскресенье, 1 июня, в селе Напольный Вьяс Лунинского района случилось ЧП. Загорелись надворные постройки на улице Бобровской.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 19:37. На тушение было направлено 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Огонь уничтожил постройки вместе с кровлей на площади 48 кв. м.

«Предварительная причина пожара - грозовой разряд», - сообщили в МЧС.

Это не первый случай в Пензенской области, когда удары молний приводят к печальным последствиям. В июле 2024 года в селе Вишневом Тамалинского района от полученных электротравм погибла супружеская пара. Муж и жена пасли стадо коров.

В том же месяце на улице Дачной в деревне Марьевке Пензенского района полностью сгорел садовый дом площадью 30 кв. м.

18 июня в селе Ульяновка Кузнецкого района по той же причине вспыхнул частный дом, огонь охватил площадь 80 кв. м. Никто из людей не пострадал.

В начале июня прошлого года жителя одного из районов области ударило молнией прямо в рабочем кабинете. После этого пострадавший обратился в больницу с жалобами на шум в ушах, головокружение, снижение слуха, боль в глазах, головную боль. Его пролечили и выписали.

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