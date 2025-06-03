4 июня в Пензенской области пройдет сильный дождь с грозой

03.06.2025 | 22:00

4 июня в Пензенской области ожидается дождь с грозой и порывистым ветром, предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +10...+15 градусов, осадки будут кратковременными, западный ветер подует со скоростью 8-10 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, местами ожидается сильный дождь с грозой, порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в среду территория Пензенской области окажется во власти атмосферных фронтов, температурный режим из-за более плотной облачности понизится.

В старину подмечали: обильная роса и сильный туман 4 июня предвещают плодородный год.