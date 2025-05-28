В Заводском районе пожарные потушили горящий тополиный пух

28.05.2025 | 15:15

В среду, 28 мая, у дома № 7/27 на улице Циолковского в Заводском районе Пензы загорелся тополиный пух. Сообщение дежурный МЧС получил в 12:58.

Воспламенение было настолько сильным, что к тушению пришлось привлечь 6 человек личного состава и 1 спецавтомобиль.

Свидетели утверждают, что пух поджег мальчик. В ГУ МЧС России по Пензенской области назвали предварительно установленную причину - неосторожное обращение с огнем.

С 28 мая в регионе введен особый противопожарный режим. Пензенцам нельзя разводить костры, сжигать мусор, стерни, порубочные остатки. Также под запретом все виды работ в зеленых зонах с использованием открытого огня. Кроме того, ограничено посещение лесов для всех, кроме тех, кто там работает или отдыхает в санаториях или лагерях.

Штрафы на граждан, нарушивших требования безопасности во время действия особого противопожарного режима, составляют до 20 000 рублей.