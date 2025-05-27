Из жизни

Жители Никольского района почти месяц задыхаются в дыму со свалки

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В селе Зеленодольском Никольского района люди почти месяц не могут выйти на улицу или открыть окна из-за дыма от горящей свалки.

О сложной ситуации рассказала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» местная жительница.

«Скажите, пожалуйста, что происходит со свалкой? Горит с начала месяца. Никак не потушат? Или никак не сгорит все?» - спросила она.

На обращение отреагировал представитель администрации Никольского района. Он сообщил, что возгорание произошло 2 мая, установлено, что это был поджог.

Свалка несанкционированная, находится в 1,5 км от Зеленодольского, поэтому его жители сильнее прочих страдают от дыма, который временами доходит и до Никольска, расположенного в 5 км от полигона.

«С момента поджога каждый день принимаются меры по ликвидации пожара. Проведена опашка зоны возгорания. Сейчас на участке отсутствуют очаги открытого огня. Проводятся работы по перемещению грунта для засыпки очагов тления», - рассказал представитель администрации.

Чтобы не допустить повторного поджога, на свалке организовали круглосуточное дежурство.

Ранее пожар на свалке в Никольском районе прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области. По данным ведомства, огонь охватил 1 000 кв. м территории.

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