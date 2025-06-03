В Пензенской области от туберкулеза умер 21 человек

03.06.2025 | 18:14

В Пензенской области в 2024 году выявили 213 больных туберкулезом. Показатель заболеваемости составил 17,2 на 100 000 населения.

Как отчитались в региональном управлении Роспотребнадзора, в области наблюдается незначительное снижение числа зарегистрированных заражений (в 2023-м – 227). Показатель заболеваемости в Сурском крае остается ниже среднероссийского (27,9 на 100 000 населения).

7% тех, у кого обнаружили туберкулез, - приезжие из других регионов РФ, мигранты, заключенные.

«Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Башмаковском, Спасском, Бековском, Земетчинском, Неверкинском, Сердобском, Каменском, Пензенском районах», - сообщили в ведомстве.

В Пензе за год показатель снизился на 16,2%, специалисты выявили 75 больных.

Ни одного случая туберкулеза в 2024-м не зафиксировали в Вадинском, Малосердобинском районах, Кондольской зоне.

За минувший год в области от туберкулеза умер 21 пациент. Из них 17 состояли на учете, четверым диагноз поставили посмертно.