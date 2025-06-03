В Кузнецке начали проектировать мемориал участникам СВО

03.06.2025 | 19:46

В Кузнецке начали создавать дизайн-проект будущего мемориала жителям города – участникам спецоперации.

Как рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава города Сергей Златогорский, уже поступили первые предложения от кузнецов.

Все инициативы рассмотрит рабочая группа, в составе которой – семьи участников СВО, представители администрации, депутаты, предприниматели. Затем предложения вынесут на обсуждение общественности.

Основание будущего мемориала заложили 8 мая в сквере на улице Ленина.

«Здесь будут увековечены имена кузнечан и ребят из Кузнецкого района. Это будет общий мемориал, и в следующем году мы сможем воплотить основной замысел в реальность. Он будет соответствовать масштабу и подвигу наших героев-земляков. Это будет место, куда дети и внуки наших ребят будут приходить и помнить подвиг своих предков», - рассказал Сергей Златогорский.