Подростки, устроившие пожар на ул. Захарова, попали на видео

29.05.2025 | 19:27

В четверг, 29 мая, на улице Захарова в Пензе случился пожар: загорелась сухая трава. Точнее, ее подожгли: камеры видеонаблюдения запечатлели юных пироманов.

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 15:34. На тушение выезжали 6 пожарных на 1 спецмашине.

Через несколько часов в канале «Подслушано Окружная| Пенза (ЧАТ)» появились записи с места, где видны подростки, приехавшие к кладбищу на Захарова на двухколесном транспорте. Также снято, как начинается пожар: дети подожгли тополиный пух.

«Родственники и знакомые, возможно, узнаете. Заявление и видео переданы сотрудникам полиции», - гласит подпись.

МЧС России призывает граждан объяснить детям, что поджог пуха может привести к серьезному пожару, последствия которого непредсказуемы.