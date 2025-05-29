В Пензе на камеру попал поджигатель тополиного пуха

29.05.2025 | 08:09

Молодой человек, поджегший скопление тополиного пуха, попал в объектив камеры. Инцидент случился во вторник, 27 мая, в 19:14 в Заводском районе Пензы.

На кадрах видно, что парень идет вдоль дороги, останавливается, достает спички, чиркает и бросает на землю. Пламя моментально охватывает легковоспламеняющийся материал и забегает под припаркованную рядом машину, а затем устремляется дальше.

«Руки оторвать такому», «Повезло, что машинка не бахнула. Ведь часто где-то бензин сочится, масло», - написали комментаторы.

В среду, 28 мая, пух загорелся у дома № 7/27 на улице Циолковского. Пламя тушили 6 пожарных, прибывших на спецавтомобили. По словам свидетелей, пух поджег мальчик. В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

С 28 мая в регионе введен особый противопожарный режим. Пензенцам нельзя разводить костры, сжигать мусор, стерни, порубочные остатки. Также под запретом все виды работ в зеленых зонах с использованием открытого огня. Кроме того, ограничено посещение лесов для всех, кроме тех, кто там работает или отдыхает в санаториях или лагерях.