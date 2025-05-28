Происшествия

В Пензе из дома на Шуисте эвакуировали 20 человек

Печать
Telegram

В среду, 28 мая, в многоэтажке на улице Чапаева загорелась квартира. Из дома пришлось эвакуировать жителей.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 14:12. На ликвидацию пламени выехали 10 спасателей на 3 спецмашинах.

Кадры с места происшествия появились в Сети. По словам очевидцев, вспыхнуло в квартире на 2-м этаже дома № 93.

«Сгорели мягкая мебель на площади 4 квадратных метра и окно на площади 2 квадратных метра. Эвакуировано 20 человек», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

26 мая пожар случился в многоэтажке в Электрическом проезде. Огонь уничтожил 2 балкона на 6-м и 7-м этажах, в этих квартирах обгорело по 1 комнате. Из дома эвакуировали 30 человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео TG-канала «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте