В Пензе из дома на Шуисте эвакуировали 20 человек

28.05.2025 | 17:14

В среду, 28 мая, в многоэтажке на улице Чапаева загорелась квартира. Из дома пришлось эвакуировать жителей.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 14:12. На ликвидацию пламени выехали 10 спасателей на 3 спецмашинах.

Кадры с места происшествия появились в Сети. По словам очевидцев, вспыхнуло в квартире на 2-м этаже дома № 93.

«Сгорели мягкая мебель на площади 4 квадратных метра и окно на площади 2 квадратных метра. Эвакуировано 20 человек», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

26 мая пожар случился в многоэтажке в Электрическом проезде. Огонь уничтожил 2 балкона на 6-м и 7-м этажах, в этих квартирах обгорело по 1 комнате. Из дома эвакуировали 30 человек.