В Пензе санитарные рейды будут проводить два раза в неделю

08.10.2020 | 14:49

В четверг, 8 октября, в мэрии Пензы обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Было решено, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм нужно усилить. Речь идет прежде всего о масочном, перчаточном режиме и социальном дистанцировании в магазинах и торговых центрах города.

«Для того чтобы данные меры исполнялись повсеместно, еженедельно проводятся рейды. В них участвуют сотрудники городской и районных администраций, управления по делам ГОЧС, полиции, управления Роспотребнадзора. С персоналом проводятся инструктажи о соблюдении мер безопасности, в случае нарушений делаются предупреждения или составляются административные протоколы», - рассказали в пресс-службе администрации.

С апреля по 7 октября участники рейда составили свыше 4 000 протоколов об административных правонарушениях.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 рейды будут проводиться два раза в неделю. Проверкам подвергнутся и перевозчики.

Также в Пензе вновь вернулись к дезинфекции общественных пространств. В октябре специалисты обработали входную группу областной больницы имени Н. Н. Бурденко, скамейки на Соборной площади и улице Московской.

По состоянию на 8 октября в Пензе выявили 5 806 случаев коронавирусной инфекции. За сутки в областном центре прибавилось 50 заразившихся.

На совещании в региональном правительстве чиновники назвали причины роста заболеваемости опасной инфекцией. Среди них - «значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимптомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима».