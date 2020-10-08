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Общество

В Пензе санитарные рейды будут проводить два раза в неделю

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В четверг, 8 октября, в мэрии Пензы обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Было решено, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм нужно усилить. Речь идет прежде всего о масочном, перчаточном режиме и социальном дистанцировании в магазинах и торговых центрах города.

«Для того чтобы данные меры исполнялись повсеместно, еженедельно проводятся рейды. В них участвуют сотрудники городской и районных администраций, управления по делам ГОЧС, полиции, управления Роспотребнадзора. С персоналом проводятся инструктажи о соблюдении мер безопасности, в случае нарушений делаются предупреждения или составляются административные протоколы», - рассказали в пресс-службе администрации.

С апреля по 7 октября участники рейда составили свыше 4 000 протоколов об административных правонарушениях.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 рейды будут проводиться два раза в неделю. Проверкам подвергнутся и перевозчики.

Также в Пензе вновь вернулись к дезинфекции общественных пространств. В октябре специалисты обработали входную группу областной больницы имени Н. Н. Бурденко, скамейки на Соборной площади и улице Московской.

По состоянию на 8 октября в Пензе выявили 5 806 случаев коронавирусной инфекции. За сутки в областном центре прибавилось 50 заразившихся.

На совещании в региональном правительстве чиновники назвали причины роста заболеваемости опасной инфекцией. Среди них - «значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимптомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Точь в точь как в Москве

Гость||

ДЛЯ ЧЕГО ЯРМАРКУ УСТРАИВАЕТЕ? МОРА ЛЮДСКОГО МАЛО?

Гость||

Гость писал(a):

Точь в точь как в Москве
В Москве проверки идут уже давно и ежедневно. Много магазинов были закрыты за нарушение масочно-перчаточного режима еще в конце сентября.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В октябре специалисты обработали входную группу областной больницы имени Н. Н. Бурденко, скамейки на Соборной площади и улице Московской.
А все остановки не хотят обработать? Про транспорт вообще молчу.

Гость||

В транспорте мало кто в масках, особенно в маршрутках. Вот где проверять надо водителей,которым все равно, в масках или без масок, лишь бы пассажиров было побольше.

Гость||

перчаточном режиме---

А это что за рень?)))) Откуда вылезла?))))

Имя: Гость
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