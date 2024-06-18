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Общество

Пензенцы смогут летать в Москву утренними рейсами

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У жителей Пензы появится возможность летать в Москву утренними рейсами. Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказал директор аэропорта Юрий Осколков.

Вылеты стартуют с 5 июля. Отправляться из Пензы в столицу (аэропорт «Жуковский») рейсы будут в 6:00, в обратном направлении - около 23:00, в 0:20 - прибытие в город на Суре.

«Нам не хватало рейса, чтобы люди, которые едут в командировку, улетали утром и возвращались вечером. На вечерний мы договорились, не хватало утреннего», - отметил Юрий Осколков.

Займется перевозками авиакомпания Red Wings.

Расписание будет действовать до конца октября, но и в дальнейшем дополнительные рейсы могут остаться - в зависимости от их востребованности, сообщил директор аэропорта.

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