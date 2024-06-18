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Общество

Синоптики пообещали ненастную погоду 19 июня

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На 19 июня в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Причина - гроза и сильные порывы ветра (до 20 метров в секунду), который будет менять свое направление с юго-западного на северо-западное. Возможен также град.

В ночь на среду, по прогнозам синоптиков, за окном будет +16...+18 градусов, днем воздух прогреется до +28, затем температура снова опустится - до +16.

На протяжении суток возможны кратковременные дожди.

Ранее специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объяснили, что дожди различной интенсивности с грозой, градом и порывистым ветром вызваны атмосферными фронтами северо-западного вихря. При этом высокие дневные температуры сохранятся.

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