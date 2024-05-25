Эндокринолог: Йодированная соль не даст развиться опасной болезни

25.05.2024 | 11:23

О функциях щитовидной железы и о признаках их нарушения рассказала главный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина. Ее рекомендации опубликованы на сайте регионального минздрава.

Врач напомнила, что щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, содержащих йод: тироксина, трийодтиронина, тирокальцитонина. Они оказывают влияние на обмен веществ в клетках тела и возбудимость нервной системы, общее развитие и рост, адаптационные реакции.

Для синтеза этих гормонов нужен йод. В районах, далеких от моря, его не хватает в воде, воздухе, почве.

Так, жители Пензенской области нередко страдают эндемическим зобом - гипофункцией щитовидной железы. При этом значительно увеличиваются ее размеры, деформируется шея, изменяется голос, затрудняется глотание. Профилактика заболевания заключается в употреблении йодированной соли.

При гиперфункции щитовидной железы наблюдаются ускорение общего обмена веществ, повышение температуры тела, снижение веса, раздражительность. На фоне чрезмерной возбудимости нервной системы развиваются дрожание конечностей и пучеглазие. Лечение может заключаться в частичном удалении железы.

Екатерина Князькина отметила, что болезни щитовидной железы могут протекать и без симптомов. Небольшое увеличение ее размеров, вызванное дефицитом йода или аутоиммунными процессами, узлы и новообразования часто обнаруживаются при проведении УЗИ.

«Итак, если железа вырабатывает слишком много гормонов, возникают симптомы гипертиреоза. Если недостаточно - признаки гипотиреоза. Чтобы понять, что с органом что-то не так, потребуется консультация специалиста», - резюмировала эндокринолог.