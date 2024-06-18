Пензенцы могут присоединиться к уборке берега водохранилища

18.06.2024 | 21:30

Пензенцам предлагают присоединиться к акции по уборке мусора в районе Сурского водохранилища, чтобы сделать территорию самого большого искусственного водоема региона чистой и красивой.

Мероприятие пройдет в пятницу, 21 июня. Сбор назначен на 9:00 у здания областного минлесхоза (Лодочный проезд, 10) или у поворота на Золотаревку возле баннера.

«Вам необходимо взять с собой только хорошее настроение, перчатки и мешки для мусора мы предоставим. Мы будем рады видеть всех желающих!» - обратился к населению представитель министерства.

Ведомство ежегодно организует акции по уборке берега водохранилища, во время которых вывозятся тонны отходов, однако мусор появляется вновь и вновь.

Это происходит по вине конкретных граждан, а иногда и целых организаций. Например, в прошлом году горожанка забила тревогу из-за свалки, устроенной фирмой, которая занимается демонтажом и установкой оконных рам. Именно такой мусор оказался в районе водохранилища.