25 человек погибли в ДТП, случившихся по одной причине

18.06.2024 | 20:31

В Пензенской области за 5 месяцев 2024 года из-за нарушения скоростного режима случилось 200 дорожно-транспортных происшествий.

В этих авариях 25 человек погибли и 281 - получили травмы различной степени тяжести. Такие данные региональная Госавтоинспекция обнародовала во вторник, 18 июня.

«Превышение или неправильный выбор скорости являются одним из основных нарушений Правил дорожного движения. Печальная статистика во многом обусловлена низким уровнем дисциплины со стороны автомобилистов», - отметили в ГАИ.

Подчеркивается, что зачастую такое случается из-за переоценки водителями своих возможностей и пренебрежения безопасностью.

«Скорость должна обеспечивать автомобилисту возможность постоянного контроля за транспортным средством», - напомнили в ГАИ.