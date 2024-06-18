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Общество

В Пензе определили стоимость проезда на подвозящих маршрутах

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В Пензе должны начать работу так называемые подвозящие маршруты. В минцифры заявили, что решение организовать их принято из-за жалоб жителей Кривозерья, Междуречья, Западной Поляны и Пензы-III на долгое ожидание общественного транспорта и пожеланий со стороны населения.

На таких маршрутах предусмотрен оптимальный интервал движения. Их будут обслуживать новые автобусы малого класса, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения.

Каждую маршрутку оснастят валидатором для приема оплаты с банковской карты.

«Стоимость проезда составит 10 рублей за поездку, что сопоставимо с льготным проездом», - отметили в минцифры.

В ведомстве добавили, что в перечисленных микрорайонах сейчас практически отсутствует общественный транспорт. И причины тому - большая протяженность и низкий пассажиропоток. Введением подвозящих маршрутов ситуацию собираются исправить.

В частности, планируют значительно урезать путь микроавтобусов № 2а, 6 и 10. Первый будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной (сейчас он следует в Дальнее Арбеково), второй соединит Междуречье и Терновский мост (пока ездит до кардиоцентра), третий от улицы Карпинского (Ново-Западное кладбище) направится через остановки «По требованию» (улица Громова) и «Ул. 8 Марта» до «Рембыттехники» (сейчас на нем можно обраться до Перспективной).

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