Опубликована новая схема движения маршруток № 75 по Пензе

18.06.2024 | 15:46

У маршруток № 75 в Пензе изменится схема движения. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале госзакупок 14 июня.

Микроавтобусы станут курсировать между улицами Водопьянова и Мира. Путь следования будет пролегать через Березовский переулок, улицы Маршала Крылова, Лермонтова, Ленинградскую, Попова, Окружную, Мира. Протяженность всего маршрута - 9 километров.

Остановочные пункты следующие: «Ул. Водопьянова» - «ПГУ» - «Перинатальный центр» - «Дом офицеров» - «Олимпийская аллея» - «Спутник» - «1-я спортивная школа» - «Ул. Мира» - «НИИ «Контрольприбор» - «ЖК «Фаворит» - «Ул. Ленинградская» - «Дом офицеров» - «Перинатальный центр» - «Ул. Водопьянова».

«Максимальное количество транспортных средств - 2», - уточняется на портале госзакупок. Машины будут ездить с 6:00 до 21:30.

За выполнение регулярных перевозок пассажиров по регулируемому тарифу до конца 2024 года предлагается 700 002,49 рубля. Такова начальная (максимальная) цена по госконтракту, который заключат с победителем электронного аукциона, проводящегося сейчас. Заявки от перевозчиков принимаются до 24 июня.

Ранее стало известно, что в Пензе планируют изменить маршруты № 54, 2а, 80, 6, 10, а также ввести подвозящий маршрут № 26.