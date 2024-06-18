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Общество

Пензенская епархия отправила 120 кг сала для бойцов СВО

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Пензенская епархия отправила еще 2,5 тонны гуманитарного груза в Белгородскую область, где в прифронтовом городе Валуйки работает православное сестричество во имя праведной Елисаветы. Оно выступает в роли распределительного центра.

С близлежащей территории зоны СВО сюда направляются бойцы за гуманитарной помощью. Они моются, переодеваются, едят, принимают присланные вещи и отправляются на свои позиции.

По просьбам бойцов на этот раз были собраны консервы, 120 кг сала, бутылки под воду, полотенца, одежда, 15 маскировочных сетей, антидроновые сети и многое другое.

«Участие в сборах приняли прихожане пензенских храмов во имя преподобного Серафима Саровского, мучеников Адриана и Наталии, Петра и Февронии Муромских, Петропавловского храма, храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Введенского храма в Веселовке, а также епархиальный Центр гуманитарной помощи», - сообщили в информационном отделе епархии.

Кроме того, впервые к акции присоединились прихожане храма в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение», которые изготовили 4 коробки блиндажных свечей.

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Источник — фото с сайта Пензенской епархии
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