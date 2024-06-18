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Общество

С 1 сентября в России хотят запретить продажу энергетиков детям

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Во вторник, 18 июня, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодежь от пагубных привычек», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, вред энергетиков доказан врачами: они могут спровоцировать развитие гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Предполагается, что запрет на продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, начнет действовать с 1 сентября 2024 года на всей территории России.

Продавцы будут иметь право требовать паспорт у покупателей такого товара.

«Председатель ГД в ходе пленарного заседания поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям», - указано на сайте Госдумы.

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