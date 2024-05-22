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Общество

Пензенцев приглашают провериться на онкологические заболевания

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В субботу, 25 мая, с 10:00 до 13:00 в Пензенском областном онкологическом диспансере, а также в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) пройдет день открытых дверей, посвященный ранней диагностике раковых опухолей различной локализации.

Посетить специалистов приглашаются:

- работники предприятий, род деятельности которых связан с вредным производством;

- люди, у которых кто-то из родственников болел или болеет онкологическими заболеваниями;

- пациенты с хроническими заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта;

- лица, злоупотребляющие алкоголем и курением, вредной и жирной пищей;

- все, кто желает проверить свое здоровье.

В день открытых дверей можно будет не только получить консультацию врачей-онкологов, но и при необходимости сделать маммографию, УЗИ щитовидной железы, колоноскопию (по предварительной записи).

«Для того чтобы посетить специалиста, просим заблаговременно сделать звонок в медицинскую организацию», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ранее в Пензенской областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко сообщили, что в этот день в ЦАОП при поликлинике пройдет прием пациентов с меланомами и заболеваниями щитовидной железы.

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Источник — фото областного минздрава
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