Пензенцев приглашают провериться на онкологические заболевания

В субботу, 25 мая, с 10:00 до 13:00 в Пензенском областном онкологическом диспансере, а также в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) пройдет день открытых дверей, посвященный ранней диагностике раковых опухолей различной локализации.
Посетить специалистов приглашаются:
- работники предприятий, род деятельности которых связан с вредным производством;
- люди, у которых кто-то из родственников болел или болеет онкологическими заболеваниями;
- пациенты с хроническими заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта;
- лица, злоупотребляющие алкоголем и курением, вредной и жирной пищей;
- все, кто желает проверить свое здоровье.
В день открытых дверей можно будет не только получить консультацию врачей-онкологов, но и при необходимости сделать маммографию, УЗИ щитовидной железы, колоноскопию (по предварительной записи).
«Для того чтобы посетить специалиста, просим заблаговременно сделать звонок в медицинскую организацию», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
Ранее в Пензенской областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко сообщили, что в этот день в ЦАОП при поликлинике пройдет прием пациентов с меланомами и заболеваниями щитовидной железы.
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