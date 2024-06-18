Маршрут № 40: аукцион по определению перевозчика не состоялся

18.06.2024 | 17:44

Электронный аукцион на осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемому тарифу на маршруте № 40 признали несостоявшимся.

«По окончании срока подачи заявок подана только 1 заявка», - сообщается на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость обслуживания этого направления до конца 2024 года составляла 1 907 500 рублей.

Согласно документам, по маршруту № 40 между поселками Нефтяник, ЗИФ и стадионом «Пенза» должны будут по-прежнему курсировать автобусы среднего класса (максимум - 5 единиц).

Остановочные пункты в прямом направлении - «Пос. Нефтяник»; «Ул. Марии Киселевой»; «Ул. Юбилейная»; «Ул. Турищева»; «Ул. Сузюмова» (в центр); «По требованию» (ул. Новоселов); «Ул. Новоселов»; «Ул. Земляничная»; «Ул. Башира Рамеева»; «Ул. Персиковая»; «Ледовый дворец»; «Ул. 65-летия Победы»; «Ул. Бутузова»; «Школа № 79» (в центр); «Библиотека»; «Кольцевая»; «Комарово»; «Дворец спорта «Буртасы»; «Городская больница № 6»; «Ул. Рахманинова»; «Храм Петра и Февронии»; «Ул. Тернопольская»; «Маг. Океан»; «Велозаводские дачи»; «1-я Дачная»; «2-я Дачная»; «Пос. ЗИФ»; «Ул. Сумская»; «Ул. Аустрина»; «Компрессорный завод»; «Колледж современных технологий»; «Ул. Байдукова»; «Завод им. В. А. Ревунова»; «Центр искусств»; «Ул. Леонова»; «Стадион «Пенза» (ул. Крупской).

В обратном направлении остановки будут такими: «Стадион «Пенза» (ул. Крупской); «Стадион «Пенза» (ул. Гагарина); «Завод им. В. А. Ревунова»; «Ул. Байдукова»; «Колледж современных технологий»; «Компрессорный завод»; «Ул. Аустрина»; «Ул. Каштановая»; «Пос. ЗИФ»; «2-я Дачная»; «1-я Дачная»; «Велозаводские дачи»; «Маг. «Океан»; «Мемориал «Звезда»; «Ул. Ульяновская»; «Диспетчерская»; «Городская больница № 6»; «Дворец спорта «Буртасы»; «Комарово»; «Кольцевая»; «Библиотека»; «Школа № 76» (из центра); «Ул. Бутузова»; «Ул. 65-летия Победы»; «Ледовый дворец»; «Ул. Персиковая»; «Ул. Башира Рамеева»; «Ул. Земляничная»; «Ул. Новоселов»; «По требованию» (ул. Новоселов); «Ул. Турищева»; «Ул. Юбилейная»; «Ул. Марии Киселевой»; «Пос. Нефтяник».

Общая протяженность маршрута (туда и обратно) - 53,6 км.

«Переход на регулируемый тариф даст уверенность жителям города в работе общественного транспорта в период с 6:00 до 21:30 с установленным интервалом. Снизится транспортная дискриминация населения тех районов города, где с экономической точки зрения неэффективно функционирование пассажирского транспорта», - заверили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Ранее стало известно, что в Пензе планируют изменить маршруты № 54, 2а, 75, 80, 6, 10, а также ввести подвозящий маршрут № 26. Стоимость проезда на подвозящих маршрутах будет составлять 10 рублей.