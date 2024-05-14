Пензенцев приглашают бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус

14.05.2024 | 15:54

В преддверии Международного дня памяти умерших от СПИДа, который в этом году отмечается 19 мая, пензенцы могут узнать свой ВИЧ-статус.

В четверг, 16-го числа, в медицинском институте ПГУ все желающие смогут добровольно обследоваться на ВИЧ-инфекцию с обязательным консультированием до и после экспресс-тестирования.

Также можно пройти бесплатную (для граждан РФ) и, по желанию, анонимную диагностику в центре профилактики и борьбы со СПИД на проспекте Победы, 122, в Пензе. Он работает в будни с 8:00 до 18:00 (обследование на ВИЧ-инфекцию - с 8:00 до 15:00, выдача результатов - с 8:00 до 18:00). Телефон для справок 8 (8412) 54-81-65.

На этой неделе также пройдет благотворительная акция «Улыбка ребенка» - сбор вещей для 37 ВИЧ-инфицированных детей и 105 малышей, рожденных ВИЧ-положительными матерями.

По состоянию на 1 мая 2024 года в Пензенской области проживало 4 556 ВИЧ-инфицированных (Заречный и учреждения ФСИН в статистику не входят). На диспансерном учете в центре СПИД состояло 4 139 человека (90,8%).

«Преобладающим путем заражения в первые 4 месяца текущего года в регионе остается половой, большинство заразившихся - мужчины. Основную массу среди вновь выявленных составляют пациенты в возрасте 30-49 лет (71,3%)», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.