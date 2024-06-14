В Пензе рекламные щиты обновят за счет предпринимателей

14.06.2024 | 21:01

Администрация Пензы продала право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций современного формата.

Речь идет об объектах, находящихся в муниципальной собственности. Победители торгов смогут разместить 34 отдельно стоящих электронных экрана формата 3×6 м и 8 конструкций сити-формата.

Уточняется, что они должны будут заменить цифровыми экранами существующие щитовые конструкции аналогичного вида.

«Единоразовое пополнение бюджета города по итогам конкурса - 135,5 млн рублей. По состоянию на 14 июня указанные средства перечислены в бюджет победителями торгов», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Впоследствии плата (8,7 млн рублей) будет поступать в казну квартальными взносами в течение срока действия заключенных договоров.