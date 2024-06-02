В больнице имени Захарьина рассказали о казусе с дачником

02.06.2024 | 13:21

О неординарном случае в дачном массиве в воскресенье, 2 июня, рассказали в пензенской клинической больнице имени Г. А. Захарьина.

На участок мужчины забрела истощенная кошка. Хозяин, предположив, что животное пришло умирать, вознамерился избавить себя и близких от тяжелого зрелища.

«Дачник решил ее унести в другое место. Но животное, которое на тот момент находилось уже в агонии, было достаточно агрессивным и умудрилось плюнуть своему спасителю в лицо! Часть слюны попала в глаз», - описывается в посте на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Знакомые пострадавшего посоветовали ему обратиться в травмпункт, и в течение суток мужчина начал вакцинацию от бешенства.

«Любой контакт, особенно с неизвестным или диким животным, условно опасен. В нашем регионе резервуаром бешенства являются лисы, белки, ежи. Кроме того, опасаться надо и бродячих собак и кошек. В случае повреждения кожных покровов следует обращаться в травмпункт на ул. Пионерской, 4. Также не оставляйте без внимания и те ситуации, когда животное произвело ослюнение кожного покрова, особенно если нарушена его целостность», - напомнили специалисты.