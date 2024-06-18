В Пензе благоустраивают территорию у новой школы на ГПЗ

18.06.2024 | 18:40

В Пензе благоустраивают территорию школы на улице Измайлова, 76, которая должна открыться в сентябре. 17 июня на объекте побывали чиновники.

Строительные работы уже завершены, классах установлено необходимое оборудование, осталось привести в порядок зону возле образовательного учреждения. Школа рассчитана на 1 100 детей, обучать их будут 76 педагогов.

«Процесс запуска нового учреждения не ограничивается строительством и закупкой оборудования. Для этого также необходимо зарегистрировать новое юридическое лицо и получить лицензию на образовательную деятельность. Работа по оформлению всех необходимых документов находится на завершающем этапе», - отметил глава города Александр Басенко.

Площадь школы - более 22 тысяч квадратных метров. Территория разделена на физкультурно-спортивный и хозяйственный сектор, специальная зона отведена для отдыха.

Перед главным входом в здание и во внутреннем дворе будут площадки для массовых торжественных мероприятий, пояснили в пресс-службе администрации Пензы.