Педагоги колледжей будут получать доплату за классное руководство

08.10.2020 | 09:12

В Пензенской области ежемесячную доплату в 5 000 рублей получили педагоги колледжей и техникумов, исполняющие обязанности классных руководителей у студентов 1-го и 2-го курсов.

Всего поощрили 343 таких работников.

Кроме того, доплату получили и сотрудники организаций профессионального образования культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября школьные учителя, взявшие на себя классное руководство, будут иметь прибавку к зарплате в 5 000 рублей. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Губернатор Иван Белозерцев принял решение распространить доплату и на педагогов средних специальных учебных заведений.

«До конца года в региональном бюджете для осуществления выплат классным руководителям системы образования предусмотрено 10 млн руб. При этом ранее установленные доплаты за классное руководство сохранены в полном объеме», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.