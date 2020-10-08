Сетевое издание|18+|Четверг|8 окт 2020|09:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Педагоги колледжей будут получать доплату за классное руководство

Печать

В Пензенской области ежемесячную доплату в 5 000 рублей получили педагоги колледжей и техникумов, исполняющие обязанности классных руководителей у студентов 1-го и 2-го курсов.

Всего поощрили 343 таких работников.

Кроме того, доплату получили и сотрудники организаций профессионального образования культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября школьные учителя, взявшие на себя классное руководство, будут иметь прибавку к зарплате в 5 000 рублей. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Губернатор Иван Белозерцев принял решение распространить доплату и на педагогов средних специальных учебных заведений.

«До конца года в региональном бюджете для осуществления выплат классным руководителям системы образования предусмотрено 10 млн руб. При этом ранее установленные доплаты за классное руководство сохранены в полном объеме», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте