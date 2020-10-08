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Общество

COVID-19: пензенцы пожаловались в прокуратуру на ненадлежащую помощь

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В прокуратуре Пензенской области подвели итоги работы телефонной горячей линии по вопросам защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения коронавируса.

С 29 сентября по 6 октября поступило более 30 звонков. Одни содержали жалобы на ненадлежащее оказание медпомощи, другие - на нарушение масочного режима в общественных местах и транспорте.

Негодование вызвали и отказы в страховых выплатах тем, кто заразился коронавирусом во время работы в медучреждениях.

«По всем сообщениям о нарушении федерального законодательства незамедлительно организованы проверки, их результаты будут сообщены заявителям в установленный срок», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Что касается оказания медпомощи, то жители региона жаловались на трудности еще в начале недели. По словам некоторых из них, врачи на дом не приезжают, а ставят диагноз и выписывают лекарства по телефону. В поликлиниках - бесконечные очереди и нехватка кадров.

Пензячка, вся семья которой болеет чем-то очень похожим на коронавирус, не дождалась вызванного врача.

Что касается масок, то ими горожане начали пользоваться чаще. Кто-то испугался возможного штрафа, но в основном людей страшит непрекращающийся рост числа заразившихся коронавирусом.

Это подтверждает и рейтинг регионов России по уровню боязни распространения COVID-19, составленный Центром политической конъюнктуры РФ. Пенза оказалась на 5-м месте из 85 по количеству запросов об опасной инфекции.

8 октября общее число заболевших в регионе достигло 11 660.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

рейтинг регионов России по уровню боязни распространения COVID-19,
Боятся потому что понимают, что надежда только на себя и удачу.

Гость||

Пресвятые угодники! Ахти!

Гость||

Рейтинг регионов по уровню боязни. Ха ха ха.

Это пять. Геббельс отдыхает.

Гость||

болт они клали на ваши жалобы

Гость||

Потому что не верят в медицину региона, знают что везде в карман надо класть.Пожилых с сопутствующими диагнозами отвозят в Бессоновку, а то ещё и в Лопатино.Получается их и спасать не собираются ?Мазки не берут, короны нет - естественная убыль населения.

Гость||

Абсолютная правда. Консультируют по телефону, осматривают в коридоре, не соглашаются внутрь войти.

Гость||

По по хрену ваши жалобы бычье

Гость||

А то, что мазки на коронавирус у детей не берут куда жаловаться?

Гость||

Абсолютная правда, 6 октября, поликлиника на калинина1а, врач не пришла на вызов, консультировала по телефону, лечила на расстоянии

Гость||

Так это наше будущее...Телемедицина - это по полюсу. А очно - это платно. К сожалению, это реалии уже (((

Гость||

У нас в лунине соскоб брали на карону-ЗАКОННО?

Имя: Гость
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