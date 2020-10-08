COVID-19: пензенцы пожаловались в прокуратуру на ненадлежащую помощь

В прокуратуре Пензенской области подвели итоги работы телефонной горячей линии по вопросам защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения коронавируса.
С 29 сентября по 6 октября поступило более 30 звонков. Одни содержали жалобы на ненадлежащее оказание медпомощи, другие - на нарушение масочного режима в общественных местах и транспорте.
Негодование вызвали и отказы в страховых выплатах тем, кто заразился коронавирусом во время работы в медучреждениях.
«По всем сообщениям о нарушении федерального законодательства незамедлительно организованы проверки, их результаты будут сообщены заявителям в установленный срок», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Что касается оказания медпомощи, то жители региона жаловались на трудности еще в начале недели. По словам некоторых из них, врачи на дом не приезжают, а ставят диагноз и выписывают лекарства по телефону. В поликлиниках - бесконечные очереди и нехватка кадров.
Пензячка, вся семья которой болеет чем-то очень похожим на коронавирус, не дождалась вызванного врача.
Что касается масок, то ими горожане начали пользоваться чаще. Кто-то испугался возможного штрафа, но в основном людей страшит непрекращающийся рост числа заразившихся коронавирусом.
Это подтверждает и рейтинг регионов России по уровню боязни распространения COVID-19, составленный Центром политической конъюнктуры РФ. Пенза оказалась на 5-м месте из 85 по количеству запросов об опасной инфекции.
8 октября общее число заболевших в регионе достигло 11 660.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Боятся потому что понимают, что надежда только на себя и удачу.