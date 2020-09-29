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Общество

Прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по COVID-19

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В прокуратуре Пензенской области организовали горячую линию по вопросам защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения коронавируса.

О любых нарушениях в этой сфере предлагается сообщать по телефону 8(8412)32-90-80. Можно также передавать иные значимые сведения.

«Горячая линия будет работать с 29.09.2020 по 06.10.2020, понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По данным на 28 сентября, в регионе за все время пандемии зафиксировали 10 696 случаев коронавируса. 130 человек ушли из жизни, 8 800 - выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

АРЕСТУЙТЕ КОВИД-19!!! ПОЖАЛУЙСТА..

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