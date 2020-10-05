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Общество

В Заречном на дистанционное обучение перевели четыре класса

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По состоянию на понедельник, 5 октября, в Заречном на карантин по коронавирусу закрыты несколько классов, ребята перешли на уроки онлайн. Об этом рассказал глава города Олег Климанов в социальной сети «ВКонтакте».

Под постом пользователя, возмутившегося тем, что после выявления у ребенка COVID-19 класс на карантин не отправляют, чиновник написал: «Вы неправы. Сажают весь класс. Таких на сегодня 4».

По данным регионального оперативного штаба на 5 октября, число случаев коронавируса в Заречном достигло 1 044. Олег Климанов сообщил, что 65 горожан находятся в стационаре, 290 лечатся амбулаторно и 2 получают помощь в Пензе.

Специалисты отметили рост заболеваемости коронавирусом в закрытом городе. За минувшую неделю количество инфицированных увеличилось в два раза.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что с воротами?

Гость||

Заварили

Гость||

Держитесь,всё проходит,пройдёт и это.

Гость||

И куполом нужно накрыть чтобы зараза не распространялась

Имя: Гость
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