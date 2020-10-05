В Заречном на дистанционное обучение перевели четыре класса

05.10.2020 | 15:25

По состоянию на понедельник, 5 октября, в Заречном на карантин по коронавирусу закрыты несколько классов, ребята перешли на уроки онлайн. Об этом рассказал глава города Олег Климанов в социальной сети «ВКонтакте».

Под постом пользователя, возмутившегося тем, что после выявления у ребенка COVID-19 класс на карантин не отправляют, чиновник написал: «Вы неправы. Сажают весь класс. Таких на сегодня 4».

По данным регионального оперативного штаба на 5 октября, число случаев коронавируса в Заречном достигло 1 044. Олег Климанов сообщил, что 65 горожан находятся в стационаре, 290 лечатся амбулаторно и 2 получают помощь в Пензе.

Специалисты отметили рост заболеваемости коронавирусом в закрытом городе. За минувшую неделю количество инфицированных увеличилось в два раза.