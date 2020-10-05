В Заречном за неделю число случаев COVID-19 выросло в два раза

05.10.2020 | 12:52

В понедельник, 5 октября, на планерке в администрации Заречного обсудили эпидемическую ситуацию, сложившуюся в городе.

Санитарный врач по Заречному Людмила Куликова отметила, что за минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, в городе зафиксировали рост количества заразившихся коронавирусом.

«По сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось в два раза за счет взрослого работающего населения», - добавили в администрации закрытого города.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции работодателям рекомендовали усилить входной контроль на предприятиях и организациях, следить за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования и проводить дезинфекцию в помещениях.

По информации главы города Олега Климанова, размещенной на его странице в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, на 4 октября в Заречном подтвердили 1 030 диагнозов «коронавирусная инфекция». 65 человек находятся в стационаре, 290 получают помощь амбулаторно, 2 пациента лечатся в Пензе.