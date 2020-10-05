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Общество

В Заречном за неделю число случаев COVID-19 выросло в два раза

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В понедельник, 5 октября, на планерке в администрации Заречного обсудили эпидемическую ситуацию, сложившуюся в городе.

Санитарный врач по Заречному Людмила Куликова отметила, что за минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, в городе зафиксировали рост количества заразившихся коронавирусом.

«По сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось в два раза за счет взрослого работающего населения», - добавили в администрации закрытого города.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции работодателям рекомендовали усилить входной контроль на предприятиях и организациях, следить за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования и проводить дезинфекцию в помещениях.

По информации главы города Олега Климанова, размещенной на его странице в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, на 4 октября в Заречном подтвердили 1 030 диагнозов «коронавирусная инфекция». 65 человек находятся в стационаре, 290 получают помощь амбулаторно, 2 пациента лечатся в Пензе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Срочно ворота заварить. Они там у себя то ветерана войны подожгут, то полицейский ребенка изнасилует, то в магазине горло ножом перережут, то труп в подъезд выкинут, то баба голая на столб залезет, то ребенка одного на дороге бросят, то дерево своими наркоманскими шприцами истыкают, то машину в сугробе зароют и забудут где, потом всем лосятником ее ищут. Вот зачем они все это делают? А к нам то и дело лезут. То наркоту прячут, то людей на парковке Леруа чуть не убьют. Как нам оградить наш город от их поведения? Срочно нужно ворота заваривать. Двойным швом.

Гость||

13.09 Переклинило что-ли одно и то же писать?!

Гость||

Гость писал(a):

Срочно ворота заварить.
Паря, ты эта, сварщиком мечтать стал?

Купи аппарат сварочный, электродов, маску, краги, газо/бензо-электрогенератор, машину универсал. Положи всё это добро в кузов.

Приезжай к вожделенным тобой воротам, наладь оборудование, и начинай накладывать швы...

Имя: Гость
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