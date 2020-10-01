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Глас народа | В пензенской школе первоклассникам дали просроченный сок

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В среду, 30 сентября, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратился горожанин, высказавший свое мнение о «прелестях бесплатного питания» в школе.

По словам пензенца, 29-го числа в средней школе № 58 первоклассникам выдали просроченные соки. Некоторые дети выпили их сразу, несколько ребят взяли напиток с собой.

«Когда ребенок принес домой сок, то попросил помочь открыть, вот тогда и заметили все прелести бесплатного питания. Срок годности данного сока закончился еще 18 сентября, больше недели назад, а учитывая, что срок годности продукта может сокращаться от условий его содержания, то он мог закончиться еще месяц назад», - посетовал горожанин.

Жалоба на продукт поступила и из другого класса, и пензенец сделал вывод, что от действий организатора питания пострадал не только его ребенок и его одноклассники, а вся параллель.

«И неизвестно еще, в скольких школах были подобные нарушения. Данный сок прошел через множество рук и структур, и никто не удосужился посмотреть на качество продукта. Это хорошо, что написана дата на упаковке, но нет гарантии свежести продуктов питания, которые раздают в школе без упаковки, наливают сразу в стаканы», - отметил пензенец.

Директор школы Дмитрий Филяев в беседе с корреспондентом портала PenzaInform.ru факт выдачи просроченного напитка подтвердил. Он пояснил, что организатор питания принес извинения ученикам и их родителям. Инцидент произошел из-за недоразумения: на складе перепутали коробки, а выдававшие продукт сотрудники не обратили внимание на дату.

«Сок будет заменен. Сегодня ребятам выдадут свежий напиток вместо просроченного», - добавил директор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Новость сообщил — MakC_P
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Гость||

И что?!? На неумытых холопах денежку заработать чётким дворянам незападло!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он пояснил, что организатор питания принес извинения ученикам и их родителям. Инцидент произошел из-за недоразумения: на складе перепутали коробки, а выдававшие продукт сотрудники не обратили внимание на дату.
Перепутали)) На складе безглазые работают?

Гость||

Перепутали... Ну не смешно ли?

Гость||

Вы за это голосовали в сентябре. так, что пейте и не подхрюкивайте.

Гость||

На президентские деньги хотят травить детей?

В.В.Путин заботится о здоровом детском питании,а на местах такое творят.Это подрыв к доверию существующей власти,саботаж или банальное воровство?

Как отреагирует прокуратура?

Гость||

Теперь детей будут заставлять выпивать соки как говорится не "отходя от кассы".

Гость||

Гость писал(a):

Вы за это голосовали в сентябре. так, что пейте и не подхрюкивайте.
Не мы, а они сами за себя голосовали, мы вообще не ходили, я лично, с 80-х годов не хожу!

Гость||

Это норма для Пензы!

Гость||

Со свежих продуктов откатов мало?

Гость||

На кол Дьякина,(организатора питания.)-заставить выпить вместе с директором всю просрочку,авось пронесёт.

Имя: Гость
Комментарий:

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